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28.10.2026 06:31:29
Selan Exploration Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Selan Exploration Technology präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 16,18 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Selan Exploration Technology im vergangenen Quartal 1,19 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 116,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Selan Exploration Technology 551,3 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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