Selan Exploration Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Selan Exploration Technology stellte am 27.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,45 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,19 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,31 Milliarden INR gegenüber 506,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at