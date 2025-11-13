Selan Exploration Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Selan Exploration Technology veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 3,36 INR. Im letzten Jahr hatte Selan Exploration Technology einen Gewinn von 14,05 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 551,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 689,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at