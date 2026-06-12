Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.06.2026 10:02:46
Selbst Meta hat Nachsehen: SpaceX bricht mit IPO-Rekorde
Die Weltraumfirma SpaceX von Elon Musk hat dem grössten Börsengang der Geschichte hingelegt. Es war nicht nur das grösste IPO, der Marktwert der Firma übertrifft aus dem Stand auch den Tech-Konzern Meta. Und Musk wird auf dem Papier wahrscheinlich der ersten Mensch sein, der ein Vermögen von mehr als einer Billion Dollar besitzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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