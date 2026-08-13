KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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13.08.2026 06:00:00
Selbständig statt Bär & Karrer: Neue KI-Maschine für Due Diligence im M&A
Das Zürcher Startup Fusewise will die juristische Due Diligence bei Firmenübernahmen mit künstlicher Intelligenz beschleunigen. Mitgegründet hat es Luzius Bill, zuvor M&A-Anwalt bei der Grosskanzlei Bär & Karrer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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