Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
04.12.2025 13:05:20
Selbstbewusster Stil: Robo-Taxis von Waymo drängeln jetzt zurück
Jahrelang fahren Waymos Robotaxis extrem vorsichtig – doch damit ist jetzt Schluss. Dank neuer Software-Updates bewegen sich die Google-Autos nun deutlich selbstbewusster durch den dichten Stadtverkehr. Nutzer berichten bereits von brenzligen Manövern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
