01.09.2026 16:00:38

Selbstgebastelte Flugkörper am Umspannwerk gefunden

TURNOW-PREILACK (dpa-AFX) - Bei den Sprengvorrichtungen am Umspannwerk in Südbrandenburg handelt es sich nach Angaben des Netzbetreibers um eine Art Silvesterraketen. "Nach bisherigen Erkenntnissen erfolgte die versuchte Sachbeschädigung durch selbstgebaute Flugkörper, die handelsüblichen Silvesterraketen ähneln", teilte der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz mit. "Vor Ort wurden weitere noch nicht gestartete Flugkörper gefunden." Entschärfer sind nach Angaben der Polizei noch immer am Umspannwerk.

Die Zahl der gefundenen Sprengvorrichtungen war noch unklar. Auf die Frage, ob es sich um einen mutmaßlichen Anschlag handelt, sagte eine Polizeisprecherin: "Das müssen die Ermittlungen zeigen." Im Umspannwerk in Turnow-Preilack unweit des Kraftwerks Jänschwalde wird der Strom aus dem Kraftwerk ins Netz eingespeist. Die allgemeine Stromversorgung war nach Angaben des Netzbetreibers zu keiner Zeit beeinträchtigt./vr/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:41 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
03:04 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.08.26 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.08.26 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen