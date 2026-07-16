Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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16.07.2026 21:38:00
Selbstverletzung, Suizid: Meta meldet riskante KI-Chats den Eltern
Reden Teenager auf Instagram mit der Meta AI zu oft über Suizid oder Selbstverletzung, sollen bald die Eltern alarmiert werden. Wenn die mitmachen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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