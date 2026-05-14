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14.05.2026 06:31:29
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,93 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,49 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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