Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS ließ sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,86 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS -0,520 TRY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 53,44 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,11 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at