Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,30 TRY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,28 TRY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS 48,27 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 38,85 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,610 TRY. Im Vorjahr waren 3,31 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 33,74 Prozent auf 172,01 Milliarden TRY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 128,62 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

