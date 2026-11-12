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12.11.2026 06:31:28
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS -0,360 TRY je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 59,93 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 42,20 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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