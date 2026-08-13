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13.08.2026 06:31:29
Selcuk Gida Endustri Ihracat Ve Ithalat AS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Selcuk Gida Endustri Ihracat Ve Ithalat AS hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,00 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Selcuk Gida Endustri Ihracat Ve Ithalat AS ein EPS von 8,51 TRY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 102,3 Millionen TRY – das entspricht einem Zuwachs von 856,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,7 Millionen TRY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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