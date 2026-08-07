Select Energy Services A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Select Energy Services A hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,17 USD. Im letzten Jahr hatte Select Energy Services A einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 364,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at