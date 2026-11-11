Select Energy Services A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Select Energy Services A stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Select Energy Services A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 412,2 Millionen USD – ein Plus von 27,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Select Energy Services A 322,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at