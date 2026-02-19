Select Energy Services A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Select Energy Services A hat am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,73 Prozent auf 346,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 349,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,210 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Select Energy Services A 0,300 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Select Energy Services A im vergangenen Geschäftsjahr 1,41 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Select Energy Services A 1,45 Milliarden USD umsetzen können.

