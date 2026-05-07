Select Energy Services A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Select Energy Services A lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Select Energy Services A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 366,0 Millionen USD, gegenüber 374,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,25 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at