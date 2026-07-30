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30.07.2026 06:31:29
Select-TV Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Select-TV Solutions hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Select-TV Solutions in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 85,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,030 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Select-TV Solutions ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,18 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,14 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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