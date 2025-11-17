Selectis Health: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Selectis Health lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at