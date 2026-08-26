Selectis Health veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Selectis Health hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte Selectis Health -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 4,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 54,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Selectis Health 10,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at