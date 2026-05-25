Selectis Health: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Selectis Health hat am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 7,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at