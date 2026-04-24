Selective Insurance Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Selective Insurance Group hat am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,58 USD, nach 1,76 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,28 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,35 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at