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07.05.2026 06:31:29
SelectQuote: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SelectQuote gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,11 USD. Im letzten Jahr hatte SelectQuote einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat SelectQuote 430,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 408,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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