SelectQuote hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SelectQuote präsentierte in der am 03.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,260 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 162,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 159,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at