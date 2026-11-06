SelectQuote legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SelectQuote präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

SelectQuote vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 328,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 280,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at