SelectQuote: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SelectQuote präsentierte am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,300 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 537,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 481,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at