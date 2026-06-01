Selena FM hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Selena FM gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1,01 PLN. Im letzten Jahr hatte Selena FM einen Gewinn von 0,900 PLN je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Selena FM 407,7 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 398,1 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at