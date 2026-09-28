Selena FM präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Selena FM hat am 25.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 PLN, nach 1,09 PLN im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 555,1 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 459,6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at