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23.11.2026 06:31:29
Selena FM vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Selena FM stellte am 20.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 2,03 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Selena FM noch ein Gewinn pro Aktie von 2,33 PLN in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 629,9 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 501,2 Millionen PLN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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