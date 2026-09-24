Gomez Aktie
ISIN: US3817441013
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24.09.2026 10:59:00
Selena Gomez sells her Encino mansion, once owned by Tom Petty, for $5.4 million
Pop icon Selena Gomez has officially sold her sprawling Encino home for $5.399 million—shortly after picking up a $35 million marital mansion with Benny Blanco.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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