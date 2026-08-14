Gomez Aktie
ISIN: US3817441013
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14.08.2026 13:32:05
Selena Gomez sued for alleged fraud over mental health company
Investors say the actor and singer did not take an "active role" in the company as promised.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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