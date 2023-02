Selenskyj - Einige EU-Spitzenpolitiker bereit zu Lieferung von Fluggeräten

Brüssel (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben von mehreren europäischen Spitzenpolitikern die Bereitschaft signalisiert bekommen, sein Land auch mit Fluggeräten im Krieg gegen Russland zu unterstützen.

"Europa wird bis zu unserem Sieg an unserer Seite sein", sagte er am Donnerstag nach einem Treffen mit den 27 EU-Staats- und Regierungschefs auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Er habe von mehreren führenden Europäern bilateral vermittelt bekommen, dass sie bereit seien, der Ukraine "die notwendigen Waffen" zu geben. Das schließe auch "Fluggeräte" ein. "Wir werden das Thema Kampfjets und andere Fluggeräte ansprechen." Selenskyj konkretisierte nicht, wer genau ihm entsprechende Aussichten gemacht haben soll.

Zahlreiche Staaten haben die Ukraine seit Beginn des Kriegs vor knapp einem Jahr mit Waffen unterstützt. Zuletzt wurde auch der Weg freigemacht für die Lieferung von Kampfpanzern. Was Kampfjets oder Raketen mit größerer Reichweite angeht, herrscht jedoch noch Zurückhaltung - teilweise auch wegen Bedenken, dass dies zu einer noch größeren Eskalation und Ausweitung des Konflikts führen könnte.

