Selenskyj bedankt sich in Odessa für neue Flugabwehrraketen

ODESSA (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in der von russischen Drohnen- und Raketenangriffen stark betroffenen Hafenstadt Odessa bei den Niederlanden für die Stärkung der Flugabwehr bedankt. "Es gibt eine Entscheidung bezüglich der Patriots - die Niederlande geben weitere Raketen", sagte Selenskyj am Freitag in seiner täglichen Videobotschaft. Er habe mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte bei dessen Besuch in Odessa auch weitere Militärhilfe besprochen. Dabei sei es speziell um den Schutz der Südukraine und der Getreidelieferungen über das Schwarze Meer gegangen, teilte er mit.

Selenskyj nahm seine Botschaft in der Verklärungskathedrale auf, der größten orthodoxen Kirche in der Stadt, die im Juli 2023 durch einen russischen Raketenschlag schwer beschädigt worden war. Noch einmal mahnte er dabei die Vorbereitung des im Vorjahr durch russische Angriffe schwer getroffenen Energiesektors auf den kommenden Winter an und versprach zudem den "Wiederaufbau dessen, was durch russische Schläge zerstört wurde"./bal/DP/he