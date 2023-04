Selenskyj beschwört Bündnis mit Brudervolk Polen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer emotionalen Rede vor dem Königsschloss in Warschau das enge Bündnis mit Polen beschworen. "Die ukrainischen und polnischen Herzen schlagen für eine Freiheit, für die beiderseitige Unabhängigkeit unserer Staaten, für unser heimatliches Europa, unser gemeinsames Haus, und wir werden siegen!" sagte Selenskyj am Mittwoch.

Aus der Menschenmenge im Schlosshof wurde der ukrainische Präsident mehrfach mit dem Ruf "Slawa Ukrajini!" (Ruhm der Ukraine) begrüßt; er antwortete mit "Ruhm den Helden!". Dann scherzte er aber, dass dies noch bis zum Morgen so gehen könne, und ging zu seiner Rede über.

Selenskyj dankte Polen für ein mächtiges Rüstungspaket, das beide Seiten bei dem Besuch vereinbart haben. Er erwähnte auch Städte wie Rzeszow und Lublin in Ostpolen nahe der Grenze. Sie seien erste Anlaufstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine und Drehscheibe für die ausländische Militärhilfe. Er danke jedem einzelnen Polen für diese Bruderschaft. "Es gibt keine Kraft mehr, welche die ukrainisch-polnische Freundschaft überwinden kann."

Seit dem russischen Überfall auf sein Land vor mehr als 13 Monaten hat Selenskyj die Ukraine nur selten verlassen. In Warschau sprach er am Mittwoch unter anderem mit Präsident Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki.

