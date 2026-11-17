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17.11.2026 10:52:38
Selenskyj bestätigt teilweise Zerstörung der Krim-Brücke
KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die teilweise Zerstörung der Brücke auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim durch sein Militär bestätigt. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte er ein Video mit Aufnahmen, die zeigen, dass einer der zwei Brückenbögen eingestürzt ist./fko/DP/mis
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