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07.07.2026 14:28:38
Selenskyj drängt erneut auf mehr Flugabwehr
ANKARA (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für die Abwehr russischer ballistischer Raketen erneut größere Lieferungen von Patriot-Flugabwehrraketen von den Partnerstaaten eingefordert. "Das ist Russlands letzter großer Vorteil", sagte der Staatschef bei einem Auftritt im Rahmen des Nato-Gipfels in Ankara. Der Aufbau europäischer Kapazitäten zur Produktion von eigenen Abwehrsystemen und zugehörigen Raketen müsse Priorität haben. "Alles andere können wir selbst produzieren", sagte Selenskyj.
Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit massiver westlicher Unterstützung gegen eine russische Invasion. Die ukrainische Flugabwehr wurde seitdem insbesondere von Deutschland mit modernen westlichen Systemen verstärkt, darunter auch US-amerikanischen Patriot-Systeme./ast/DP/mis
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