21.07.2026 21:54:39

Selenskyj entlässt Oberbefehlshaber Syrskyj

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach tagelangem Druck von Demonstranten Armeechef Olexander Syrskyj entlassen. Neuer Oberbefehlshaber werde Mychajlo Drapatyj, teilte Selenskyj auf Telegram mit./mau/DP/he

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