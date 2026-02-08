|
Selenskyj: Erste Drohne aus Produktion in Deutschland schon im Februar
KIEW (dpa-AFX) - Mitte Februar erwartet die Ukraine die ersten ukrainischen Drohnen aus einer Produktionsstätte in Deutschland. "Ich werde die erste Drohne erhalten. Das ist eine Produktionslinie, die bereits arbeitet", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Auftritt vor Studentinnen und Studenten in Kiew. Auch in Großbritannien gebe es bereits eine funktionierende Produktion mit "unserer ukrainischen Technologie".
Die Ukraine wehrt sich seit knapp vier Jahren mit massiver westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Aufgrund ständiger russischer Luftangriffe strebt Kiew eine Verlagerung der Produktion kriegswichtiger Waffen, vor allem Drohnen, in verbündete Staaten wie Deutschland, Dänemark und Großbritannien an./ast/DP/mis
