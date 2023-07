Selenskyj erwartet 'gute Nachrichten' von Treffen mit Scholz

VILNIUS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammengekommen. "Wird wie immer bedeutsam sein", schrieb Selenskyj dazu auf Twitter. "Wir erwarten gute Nachrichten zum Schutz des Lebens der Ukrainer und zu unserer Verteidigung", schrieb er am zweiten und letzten Tag des Treffens des Verteidigungsbündnisses in der litauischen Hauptstadt Vilnius.

Scholz hatte der Ukraine am Dienstag zum Auftakt des Gipfels ein neues Waffenpaket mit einem Wert von fast 700 Millionen Euro zugesagt. Dazu gehören Panzer, Patriot-Flugabwehrgeräte und 20 000 Schuss Artilleriemunition. Deutschland hatte sich in den Verhandlungen über das Gipfeldokument allerdings gegen eine klare Nato-Beitrittsperspektive für die Ukraine mit einem Fahrplan gestemmt. Das Ergebnis ist, dass die von der Ukraine gewünschte Einladung in das Bündnis nun an Bedingungen geknüpft ist./mfi/DP/ngu