Selenskyj fordert ständige Arbeitsgruppe zu Finanzhilfen für Ukraine

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat ein regelmäßiges Forum zur finanziellen Unterstützung für sein Land gefordert. "Es wäre gut, eine ständige Arbeitsgruppe zu schaffen, die finanzielle Unterstützung für die Ukraine bereitstellt und zeitnah auf verschiedenen Ebenen arbeitet", sagte Seleneskyj am Mittwoch bei einem Runden Tisch zu Ukraine-Hilfen bei der Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in Washington. Der ukrainische Präsident war per Video zugeschaltet.

Das Format sollte sich an der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe orientieren, über die vor allem Waffenlieferungen für die ukrainischen Streitkräfte koordiniert werden. Diese Gruppe wurde im April von den USA ins Leben gerufen. Bei einem Format, das sich mit den Finanzen beschäftigt, sollten internationale Geldgeber und einzelne Länder zusammenarbeiten, sagte der ukrainische Präsident.

IWF-Chefin Kristalina Georgiewa stellte ein solches Forum in Aussicht. "Ja, wir tun es", sagte Georgiewa. Man wolle ein solches Format sobald wie möglich auf die Beine stellen. "Wir bewegen uns mit Ihnen in Richtung einer starken Ukraine", sagte die IWF-Chefin. Selenskyi forderte außerdem unter anderem gezielte Kredite in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar, um etwa die elektrische Energieinfrastruktur nach der Zerstörung wieder aufzubauen./nau/DP/he