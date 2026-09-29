29.09.2026 12:31:38

Selenskyj: Haben ballistische Raketen abgewehrt

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj bei russischen Attacken auch ballistische Raketen abgewehrt. Das schrieb Selenskyj in sozialen Medien und dankte amerikanischen und norwegischen Partnern seines Landes für ein Flugabwehrsystem vom Typ Nasams. Er dankte auch Deutschland und Frankreich für die Unterstützung der Flugabwehr. Es sei wichtig, dass solche Pakete weiterhin geliefert würden, schrieb er und warf Russland Eskalation vor.

In dem Wissen, dass es der Ukraine an Abfangraketen mangelt, setzt Moskau verstärkt auf Angriffe mit ballistischen Raketen. Diese sind aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit besonders schwer abzuwehren. Zu schaffen machen Kiews Flugabwehr auch Drohnen mit Düsenantrieb. Selenskyj macht immer wieder auf den Mangel seines Landes bei Mitteln zur Flugabwehr aufmerksam.

Selenskyj: Moskau attackiert zivile Infrastruktur

Er warf Russland Terrorismus vor, Tag und Nacht würden Leben, Menschen und zivile Infrastruktur angegriffen. Russland habe unter anderem Daten- und Geschäftszentren und Wohnhäuser in Kiew attackiert. In der Region Odessa seien eine Bildungseinrichtung und ein Studentenwohnheim angegriffen worden. Zwei ausländische Schiffe seien getroffen worden. Neun Regionen seien in der Nacht Ziel russischer Angriffe gewesen. Das Ergebnis seien Schäden an Energieobjekten, zivilen Unternehmen und Wohnhäusern.

Das Verteidigungsministerium in Moskau schrieb am Morgen bei Telegram von Angriffen auf die Hauptstadt Kiew und ihr Umland und die Region Odessa. In Kiew und der Region seien zwei Lagerstätten für Waffen und zwei Datenzentren getroffen worden. Im Gebiet Odessa seien unter anderem zwei Schiffe, ein Umspannwerk und Hafenobjekte getroffen worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/jha

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