Selenskyj: Hälfte der ukrainischen Stromkapazitäten von Russland zerstört

BERLIN (Dow Jones)--Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf der Wiederaufbaukonferenz für Investitionen in den Energiesektor des Landes geworben. Denn durch den russischen Angriffskrieg sei die Hälfte der ukrainischen Stromkapazitäten zerstört worden. Er forderte konkret Investitionen zum Wiederaufbau von 1 Gigawatt an Energiekapazität noch in diesem Jahr und 4 Gigawatt in den nächsten Jahren. Selenskyj forderte außerdem von den westlichen Unterstützern die Lieferung von weiteren Luftabwehrsystemen des Typs Patriots, um die Ukraine gegen die russischen Angriffe zu verteidigen. Notwendig seien 9 Patriot-Systeme, so Selenskyj.

Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin sei die Energieversorgung in der Ukraine eine der wichtigsten Zielscheiben, wie Selenskyj sagte. "Er möchte unsere Nation sich unterwerfen, indem er unsere Energieversorgung zerstört", wie Selenskyj laut Übersetzung auf der Wiederaufbaukonferenz in Berlin sagte. "Sie haben schon 9 Gigawatt unserer Kapazitäten zerstören können. Die Spitzen des Energieverbrauchs waren letzten Winter bei 18 Gigawatt. Das heißt: Die Hälfte haben wir nicht mehr."

Man müsse nun den energetischen Wiederaufbau starten, denn dieser sei für die Menschen und die Wirtschaft in seinem Land wichtig, aber auch für die Energieversorgung in Europa. Denn die Energienetze der Ukraine seien seit zwei Jahren mit der Europäischen Union verbunden.

"Wir müssen alles Mögliche und Unmögliche tun, um die Energieerzeugung aufrecht zu erhalten und das Verlorene wieder zu erlangen", sagte er.

Dabei gehe es nicht um Fördermittel, sondern um Investitionen. Dies biete Unternehmen Gewinnchancen und werde Arbeitsplätze sichern.

June 11, 2024