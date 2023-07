Selenskyj hält Generalstabssitzung in Dnipro ab

DNIPRO (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund verstärkter ukrainischer Angriffe hat Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Beratung der Militärspitze im südöstlichen Dnipro abgehalten. "Lage an der Front, der Verlauf unserer Angriffs- und Abwehrhandlungen, Aufklärungsdaten", beschrieb der Staatschef am Donnerstag den Inhalt der Beratungen in sozialen Netzwerken. Besondere Aufmerksamkeit habe der Versorgung der Armee mit Munition gegolten.

Bei der Sitzung wurde Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj anlässlich seines kürzlichen 50. Geburtstags von Selenskyj mit einer Ehrenwaffe ausgezeichnet. An der Sitzung nahmen ebenfalls die Befehlshaber der Abschnitte im Osten und Süden - Olexander Syrskyj und Olexander Tarnawskyj - teil.

Russische Quellen berichteten über starke ukrainische Angriffe mit schwerer Panzertechnik im Gebiet Saporischschja bei Robotyne. Zudem werde intensiv um das Dorf Staromajorske im südlichen Teil des Gebiets Donezk gekämpft. Ebenso heftige Gefechte gebe es weiter um die Orte Klischtschijiwka und Andrijiwka südlich der russisch kontrollierten Stadt Bachmut. Ukrainische Angaben zum Verlauf der Kämpfe gab es zunächst nicht.

Die Ukraine wehrt seit über 17 Monaten mit westlicher Hilfe eine russische Invasion ab. Eine vor über sieben Wochen gestartete Gegenoffensive ist bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben./ast/DP/zb