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03.11.2026 12:22:38

Selenskyj in Berlin - Vorbereitung auf Gespräche mit Moskau

BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will mit Bundeskanzler Friedrich Merz über die kommenden Gespräche mit Russland sprechen. Außerdem werde es um die ukrainische Flugabwehr und Hilfen für die angeschlagene Energieversorgung gehen. Das teilte Selenskyj nach Ankunft in Berlin auf der Plattform X mit. Er fügte ein Video bei, wie er nach der Landung sein Flugzeug verlässt. Begrüßt wurde er am Flughafen unter anderem vom ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev. Aus Sicherheitsgründen wurde der Besuch vorher nicht öffentlich angekündigt.

Unter Vermittlung der USA werden die Ukraine und Russland kommende Woche in Abu Dhabi über einen Ausweg aus dem seit fast fünf Jahren dauernden Moskauer Angriffskrieg sprechen. Kiew und Washington stimmen sich dabei eng mit den europäischen Partnern ab./fko/DP/nas

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