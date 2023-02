Selenskyj in Brüssel gelandet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Donnerstag zu einer Rede im Europaparlament und einem Besuch des EU-Gipfels in Brüssel eingetroffen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratschef Charles Michel begrüßten den 45-Jährigen am Vormittag nach der Landung am Flughafen. "Willkommen in Brüssel", schrieb von der Leyen auf Twitter und postete dazu ein Foto, auf dem sie Selenskyj beide Hände reicht. Man werde die Ukraine bei jedem Schritt in Richtung der EU unterstützen. Michel, der ebenfalls ein Foto von sich und Selenskyj postete, schrieb: "Willkommen zu Hause, willkommen in der EU."

In Brüssel wollte Selenskyj zunächst eine Rede im Europaparlament halten und wurde dann zu Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel erwartet. Am Vortag war er bereits in Großbritannien, wo er auch Premierminister Rishi Sunak sowie König Charles III. traf. Am Abend stand in Paris zudem ein Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Programm. Es ist erst Selenskyjs zweite Auslandsreise seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar vergangenen Jahres. Selenskyj reiste gemeinsam mit Macron von Paris nach Brüssel./wim/DP/tih