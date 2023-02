Selenskyj in London - "Unzerstörbare Freundschaft"

(Neu: Ankunft, EU-Gipfel , Einzelheiten)

London (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist bei seiner zweiten Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar vergangenen Jahres in Großbritannien eingetroffen.

Selenskyj landete am Mittwochvormittag in einer Militärmaschine auf einem Flughafen in der Hauptstadtregion und wollte im Anschluss mit Premierminister Rishi Sunak in London zusammenkommen. Nach einem Medienbericht sollte er auch von König Charles empfangen werden. Geplant war nach Angaben der britischen Regierung eine Rede des ukrainischen Präsidenten vor dem Unterhaus. Zudem wollte Selenskyj ukrainische Soldaten besuchen, die in Großbritannien an Militärgerät ausgebildet werden.

Nach Angaben von Sunaks Büro umfasst die Ausbildung der Soldaten auch die Luftwaffe, einschließlich das Trainings für den Betrieb von Kampfflugzeugen. Damit würden die ukrainischen Piloten in die Lage versetzt, modernste Kampfflugzeuge der Nato zu steuern. Bislang hat der Westen der Ukraine keine Kampfflugzeuge geliefert, auch wegen der Befürchtung, dass damit Ziele in Russland angegriffen werden könnten. Nach der Ankündigung, jetzt doch Kampfpanzer vom Typ Leopard aus deutscher Herstellung bereitzustellen, wurden allerdings unmittelbar Forderungen laut, jetzt auch die ukrainische Luftwaffe zu verstärken.

RUSSISCHE OFFENSIVE BEFÜRCHTET

Sunak nannte den Besuch in einer Erklärung "ein Zeugnis für die unzerstörbare Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern". Großbritannien gehört neben den USA und Deutschland zu den größten Lieferanten von militärischem Gerät an die ukrainischen Streitkräfte. Erwartet wird, dass Selenskyj nach seinem Besuch in London weiter nach Brüssel reisen könnte, wo am Donnerstag und Freitag die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen. Ein EU-Diplomat bestätigte dies. Seine erste Auslandsreise seit Kriegsbeginn hatte den ukrainischen Präsidenten allerdings im Dezember nach Washington geführt, wo er von US-Präsident Joe Biden empfangen worden war und eine Rede vor dem Kongress gehalten hatte.

Die Ukraine befürchtet, dass die russischen Streitkräfte zum Jahrestag des Kriegsbeginns am 24. Februar eine neue Offensive starten könnten. Deswegen fordert die Regierung in Kiew vom Westen schnellstmöglich die Lieferung weiterer schwerer Waffen. Derzeit konzentrieren sich die Kämpfe im Donbass im Osten des Landes und vor allem in der Region Donezk. Beide Seiten liefern sich dort seit Wochen einen Stellungskrieg, der Frontverlauf hat sich währenddessen nicht wesentlich verschoben.