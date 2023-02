Selenskyj: Kein Kompromiss mit Putin möglich

KIEW (dpa-AFX) - Zum Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine hat deren Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Kompromiss mit Kremlchef Wladimir Putin kategorisch abgelehnt. Schon ein Dialog mit Putin sei aus seiner Sicht nicht möglich, da es schlicht kein Vertrauen gebe, sagte Selenskyj am Donnerstag in einem Interview der BBC. "Sehen Sie, wir können uns auf etwas einigen, und am nächsten Tag lässt er Truppen kommen", erklärte Selenskyj. Man könne "keine Vereinbarungen mit denen treffen, die nicht bereit sind, sie einzuhalten".

Ziel der Ukraine sei, alle von Russland besetzten Gebiete zurückzuerlangen, bekräftigte Selenskyj. Dies sei wichtig sowohl für die Ukraine als auch für Russland. "Denn wenn sie einen Teil unserer Gebiete nicht aufgeben, wird es für künftige Generationen unmöglich sein, zu koexistieren."

Die Partner der Ukraine müssten erkennen, dass nur dieser Weg gangbar sei. Denn wenn die Partner Kiews der russischen Seite Optionen erlaubten, "wird das zu nichts Gutem führen - weder in der Ukraine noch in Russland noch in Europa". Denn wenn man Russland erlaube, einen Teil der besetzten Gebiete zu behalten, werde dies nur zu neuen Gebietsforderungen oder Eroberungsfeldzügen führen.

"Wenn wir die Gebiete nicht befreien - oder wenn unsere Partner Russland erlauben, einige Kompromisse im Donbass oder auf der Krim oder im Süden unserer Gebiete zu finden und sie nicht zu räumen -, dann wird dies eine Bombe mitten in unserem Land und mitten in Europa sein, die darauf wartet zu explodieren."/cha/DP/he