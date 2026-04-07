Selenskyj: Kiewer Militär redet bei Straße von Hormus mit

KIEW (dpa-AFX) - Ukrainische Soldaten sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj an Beratungen über die Wiederherstellung einer freien Schifffahrt in der Straße von Hormus beteiligt. "Sichere Seeschifffahrt ist ein globales Gut - das wissen wir aus unserer Erfahrung mit der Verteidigung des Schwarzen Meeres", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft aus Kiew.

Er äußerte sich nicht dazu, wo und in welchem Format ukrainische Militärs beteiligt sind, um die vom Iran blockierte Ölexportroute am Persischen Golf wieder freizubekommen. US-Präsident Donald Trump droht Teheran mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken, sollte die Straße von Hormus nicht freigegeben werden.

"Die Ukraine exportiert Sicherheit"

Selenskyj verwies auf die rasche Hilfe der Ukraine mit ihrer erfahrenen Drohnenabwehr für die Golfstaaten, die vom Iran beschossen worden sind. "Die Ukraine exportiert Sicherheit und erhält das, was für ihre innere Stabilität und sichere Energieversorgung notwendig ist", sagte er. Der Kiewer Präsident hat in den vergangenen Tagen mit Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten Verteidigungskooperationen vereinbart; die Ukraine bekommt auch Treibstoff.

Das Land wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Es hat dabei Abwehrtechniken gegen russische Luftangriffe entwickelt, bei denen Hunderte Drohnen ursprünglich iranischer Bauart eingesetzt werden. Der Iran attackiert mit solchen Drohnen die Staaten am Golf als Vergeltung für Luftangriffe der USA und Israels./fko/DP/he