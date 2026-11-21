KIEW (dpa-AFX) - Die von Russland erbaute Krim-Brücke hat nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj keine Zukunft. Kremlchef Wladimir Putin müsse verstehen, dass sie "sowieso nicht stehen bleiben wird", sagte Selenskyj in einem Interview des US-Senders NBC. Er verwies darauf, dass das russische Militär immer wieder und vor allem in diesem Jahr Infrastruktur seines Landes, wie die ukrainische Eisenbahn und Brücken attackiert habe. "Und natürlich mussten wir darauf reagieren", sagte Selenskyj.

Russland überzieht die Ukraine seit bald fünf Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg und hat schon mehrfach Brücken in der Hauptstadt Kiew attackiert. In ihrem Abwehrkampf hat die Ukraine in dieser Woche dreimal die Brücke vom russischen Festland zur von Russland 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim getroffen und einen Teil der Autotrasse zerstört.

Das Bauwerk gilt als Prestige-Projekt von Putin. Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente sie seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine./ksr/DP/zb