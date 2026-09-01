01.09.2026 18:49:38

Selenskyj kritisiert Partner für ihren Sommerurlaub

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Vertreter der internationalen Partnerstaaten dafür kritisiert, dass sie Sommerurlaub machen, während sein Land ums Überleben kämpft. "Die vergangenen zwei Wochen waren Europa und die ganze Welt, die uns hilft, in den Ferien", klagte Selenskyj vor Journalisten. Russland habe die Zeit für Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur genutzt, auch um damit den am Dienstag landesweit begangenen Beginn des Schuljahres zu stören.

Selenskyj warf den westlichen Partnern vor, "Diplomatie nach Plan" zu betreiben. Ihre Herangehensweise sei: "Wenn Urlaub ist, dann ist eben Urlaub." Für ihn aber sei das eine "sehr unangenehme Tatsache". Er hatte in den vergangenen Wochen immer wieder die internationale Gemeinschaft um Hilfe gebeten.

Selenskyj nennt keine Namen

Wen er konkret meinte, sagte Selenskyj nicht. Erst vor knapp einer Woche waren EU-Ratspräsident António Costa, der britische Premierminister Andy Burnham und andere Staats- und Regierungschefs zum ukrainischen Unabhängigkeitstag nach Kiew gereist. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron nahmen per Videoschalte an den Beratungen mit weiteren Hilfszusagen teil.

Insbesondere die ukrainische Hauptstadt Kiew steht seit mehreren Wochen unter verstärktem russischen Beschuss mit Drohnen und ballistischen Raketen. Kiew drängt die westlichen Partnerstaaten immer wieder zu stärkeren Lieferungen von knapp gewordener Munition für Flugabwehrsysteme. Die Ukraine wehrt sich seit über viereinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/jha

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